Disco Elysium arriverà su console nel 2020

L'apprezzatissimo ed originale Disco Elysium, recentemente sbarcato su PC, uscirà anche su console nel corso del prossimo anno.

Uno dei titoli più interessanti tra quelli recentemente rilasciati è sicuramente Disco Elysium, con l’opera di ZA/UM che è riuscita a coinvolgere ed appassionare stuoli di utenti grazie ad uno stile di gioco tanto classico quanto incredibilmente innovativo.

Trattandosi di un RPG vecchio stampo Disco Elysium è inizialmente approdato su PC ma, a quanto pare, il titolo a breve sbarcherà anche su altri lidi per conquistare ulteriori utenti.

Per quanto minimalista, Disco Elysium è sempre suggestivo

Il Lead Designer dell’opera ha infatti dichiarato in un’intervista: “I nostri piani nell’immediato, e anche il motivo per il quale non andrò in vacanza presto, sono quelli di portare il titolo a più gente possibile. Abbiamo intenzione di far sbarcare Disco Elysium il prossimo anno su Xbox e PlayStation e dobbiamo quindi lavorare su questo aspetto. Non vogliamo assumere una società terza per farlo, dobbiamo farlo noi stessi.”

Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, Disco Elysium è un titolo da tenere attentamente sott’occhio e che merita decisamente la vostra attenzione: “Disco Elysium porta la rivoluzione degli RPG promessa, e di questo potete starne certi. La narrazione è stratificata, complessa e divisa in due macro livelli che analizzano la storia, la società dell’ambientazione e la delicata psicologia di una mente distrutta, lasciando inoltre al giocatore il compito di costruire l’interiorità dell’alter-ego nel modo in cui più preferisce. Tutto questo è inserito all’interno di una crime story profonda e per niente scontata, legata a stretto filo con i cambiamenti civili di un quartiere degradato e l’ideologia di un mondo futuristico appena uscito da una rivoluzione politica molto forte.”

Che ne pensate di questa notizia e dell’interessante RPG in questione? Darete un’opportunità all’opera su PC o aspetterete le appena annunciate versioni per console? Fateci sapere quali sono i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!