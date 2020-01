Disco Elysium, lo script contiene oltre un milione di parole

Tra le più grandi sorprese di quest’anno videoludico è assolutamente impossibile non annoverare Disco Elysium, con il titolo di ZA/UM che è riuscito a sconvolgere l’opinione pubblica ed attrarre a se un gran numero di appassionati grazie a tutta una serie di elementi curati alla perfezione.

Tra i maggiori punti di forza dell’opera ci sono, ad esempio, sicuramente i dialoghi, che si rivelano sempre profondi e di gran impatto. A dar maggior risalto a questa straripante parte narrativa è inoltre la lunghezza dello script del titolo, che supera abbondantemente il milione di parole.

Hey there, thanks for the question, we have over a million words in the game!👀 — Disco Elysium (@studioZAUM) January 10, 2020

A confermare tale interessante curiosità è stata nientepopodimeno che la pagina Twitter di Disco Elysium che, come potete comodamente osservare qui sopra, ha deciso di svelare tale dato ad un fan decisamente curioso.

A rendere il tutto decisamente sensazionale non è però il comunque considerevole numero di parole usate, ma bensì la grande cura riposta nel loro utilizzo. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Disco Elysium porta la rivoluzione degli RPG promessa, e di questo potete starne certi. La narrazione è stratificata, complessa e divisa in due macro livelli che analizzano la storia, la società dell’ambientazione e la delicata psicologia di una mente distrutta, lasciando inoltre al giocatore il compito di costruire l’interiorità dell’alter-ego nel modo in cui più preferisce. Tutto questo è inserito all’interno di una crime story profonda e per niente scontata, legata a stretto filo con i cambiamenti civili di un quartiere degradato e l’ideologia di un mondo futuristico appena uscito da una rivoluzione politica molto forte. ”