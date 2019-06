Discord non funziona: ecco perché è down

Discord non funziona: il servizio di chat è attualmente down ma il problema non è circoscritto al solo Discord: ecco cosa sta succedendo.

Il popolare servizio di chat Discord sta avendo vari problemi quest’oggi, come molti di voi avranno notato. L’app è inaccessibile per migliori di utenti e anche il sito di Discord e le pagine di status faticano a caricarsi. Discord non funziona e il motivo è semplice: Cloudflare sta avendo dei problemi e ciò ha causato ripercussioni su molti siti, non solo Discord. Anche Feedly, Crunchyroll e molti altri popolari siti internet stanno faticando a rimanere attivi.

Un portavoce di Cloudflare afferma che la società non è l’unica colpita da questo problema e che stanno lavorando direttamente con il network provider dal quale si è generato. Non viene indicato però quale sia il provider.

Pare però che il problema sia stato identificato e che sia in corso un fix: i servizi dovrebbero quindi tornare a funzionare normalmente senza ulteriori intoppi. Anche se Discord non funziona in questo momento, dovrebbe quindi tornare tutto nella norma in poco tempo. Nel frattempo, come ci dice il sito di chat stesso, “facciamoci forza e accarezziamo i nostri gatti”.