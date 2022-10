Discord ha preso in manco il ban hammer. Come riportato online, la società dietro il software di comunicazione utilizzato oramai sia dalle aziende di videogiochi che dal pubblico ha dato una ripulita, eliminando server e utenti in numeri che vanno nell’ordine dei milioni. Un’operazione necessaria, che permetterà di avere un ambiente più pulito.

I numeri dell’ondata di ban fanno paura. Discord ha infatti bannato oltre 55 milioni di account e rimesso oltre 68.000 server da gennaio a giugno 2022. Chiaramente il ban hammer è sceso su tutti quei server e quegli utenti registrati che promuovevano iniziative fraudolente, mirate più a fare spam che partecipare attivamente a una sana comunicazione in game e non solo.

Chiaramente in questa nuova offensiva della società sono stati inclusi anche altri account perfettamente leciti, ma che hanno violato i termini di servizio. Oltre a bot e account creati unicamente per lo spam, infatti, Discord ha allontanato dalla sua piattaforma chiunque abbia diffuso contenuti ritenuti allarmati e vietati espressamente dalla piattaforma. Si tratta di mosse decisamente prevedibili, che vengono adottate anche da ulteriori piattaforme come Twitch, YouTube e i social network, anche se in misura fortemente minore.

Le cifre sono sicuramente impressionanti, ma non dobbiamo dimenticarci che Discord è una piattaforma utilizzata a livello globale da tantissimi utenti e che ha allargato il suo traffico nel corso degli ultimi mesi, grazie alla partnership strategica con PlayStation e con Xbox, che permetterà l’introduzione del software anche sulle due console. Si tratta di un passo avanti decisamente importante per la crescita del servizio, che però porterà con sé ulteriori problemi legati alle truffe e allo spam, elementi che sono messi perfettamente in conto quando vengono offerti servizi del genere. L’importante è che il tutto sia ben vigilato e nel caso del software di stampo statunitense ci sembra che sia tutto nella norma.