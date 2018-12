Dishonored 2 e La Morte dell’Esterno: come ottenere le modalità extra

Bethesda ha rilasciato a sorpresa un nuovo update per due giochi della serie Dishonored: parliamo di Dishonored 2 e l’espansione standalone Dishonored: La Morte dell’Esterno. L’aggiornamento regala un po’ di nuovi contenuti ai giochi: per poterli ottenere è necessario fare il log in nel gioco con il proprio account Bethesda.net.

In entrambi i giochi si otterranno due nuove modalità, ovvero: Missione+ e Bianco e Nero. Con la prima, i giocatori saranno in grado di riaffrontare qualsiasi missione passata, mantenendo però tutti i poteri e le armi. In Bianco e Nero, invece, è possibile passare dallo stile visivo classico a uno completamente nuovo che ripropone il gioco, come è ovvio, in bianco e nero: c’è una particolarità, però, il sangue sarà sempre rosso.

Si tratta di un paio di modifiche niente male, considerando che sono gratuite e assolutamente inaspettate. Inoltre, Bethesda ha deciso di donare a tutti i giocatori il bonus preorder di Dishonored 2. Il pacchetto si chiama “Assassino Imperiale” e dà accesso a due amuleti d’osso, 500 monete bonus, una chitarra con cui interagire e un libro in-game.

Che ne pensate? Bethesda sembra voler fare un po’ contenti i giocatori e, magari, convincerli a buttarsi nel mondo di Dishonored.