Disintegration: ecco per voi 300 codici per la beta PC

Aggiornato alle 12:00 con gli ultimi 100 codici!

Il co-creatore di Halo, Marcus Lehto, è attualmente al lavoro insieme al proprio studio V1 Interactive su Disintegration. Parliamo di uno sparatutto in prima persona che sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Quest’oggi, però, è possibile accedere a una beta tecnica privata. Ovviamente è necessario un codice per poter giocare: non preoccupatevi, perché ne abbiamo ben 300 da fornivi in formato PC – Steam, oltre ai 400 della versione PS4. Per riscattare il codice non dovete fare altro che andare sul vostro profilo Steam, sezione giochi e successivamente “Attiva un prodotto su Steam”.

Prima di tutto, però, un veloce ripasso. La beta tecnica di Disintegration ci permette di provare due delle tre modalità multiplayer che saranno presenti nel gioco al D1. Abbiamo Control, ovvero una modalità di controllo area, classica, che ci chiede di conquistare alcuni punti della mappa e di sostarvi all’interno per poter ottenere punti. Poi abbiamo Retrieval, ovvero una modalità a due round dove, a turno, si attacca e difende: una squadra deve riuscire a trasportare un oggetto a destinazione e l’altra deve impedirlo.

Prima di ottenere i codici, vi ricordiamo che si tratta di una beta tecnica: questo significa che lo scopo è di verificare la stabilità della rete e ottenere il vostro feedback, al fine di ottimizzare il gioco prima del lancio. Ognuno di voi può ottenere due codici per poter giocare insieme a un amico. La beta tecnica di Disintegration parte oggi, ovvero il 28 gennaio 2020, alle 17:00 e si conclude giovedì 30 gennaio 2020 alle 8.59.

Ogni ora, dalle 10 alle 12 aggiorneremo l’articolo ogni ora con 100 codici fino a esaurimento scorte:

F3HF4-50IE3-QD2NB

K5GHZ-WXFW3-EAE0Y

J0YTY-VLPGN-M26W0

Y5PHV-NX2YE-LI7AM

L0R6K-E2DG5-LB024

CQG03-I7HQ4-FXM3C

30G4C-R7XY0-V5ZYN

KCA80-9LCFV-LMGGE

5J4G8-L5W4X-LJMC3

YRQ4C-AMZA8-8KX8A

PFZA8-7BEHI-76AD7

XLTBW-LN02R-IZQC8

XNJ2X-2Z0R7-YMQ4F

LR67H-VC4GZ-WRJNY

8HH2H-KIZ25-6348T

IDQA4-JMGZV-AZPJN

KD5AZ-MR225-KTJKE

P6G45-FKZT8-02GQX

3WG5M-CIZB8-HHZ3B

YFDFE-JA8CM-Y770D

4MRZX-6VYAD-YZ078

2HPC6-VF0X0-CIAYM

IM66X-EFV6D-PJRXY

FMR5G-F8N8J-ZQLCV

63P46-3LB7W-J75JD

T8D04-TT7XM-K6HJV

IWIEV-Q88TV-LMTKH

D7F54-LT89H-XWZ2Q

CYM8N-253BK-J3HBW

5LD64-WYBL6-QDWTY

HWE8C-EK8Q6-WLRXZ

Z3LHF-FAL9I-JXY35

BHA7V-2KJNL-XWGWM

L7DWB-GXHN0-FXIDQ

PQ6FW-6RIMF-FM9HK

KFA5P-PN2KM-EG5IV

04GGF-6Z0QR-69K9N

B0VXI-JXMZK-KJ59Z

E3GF0-PIRIE-LZW8R

95A47-ZLW6Z-99D9F

2NLE6-F46F7-2BLHY

VRZEI-XYLMI-IIQVE

KPWM9-5QG3J-62CZW

EXV57-PC5GY-H2MPP

L3XNH-P7MI7-2N8HN

ECJQL-CQCAY-YHJKB

DQCN4-RXG9Z-QA0XZ

Y72TB-YA08Z-B72WN

5273B-2NNT0-BRRA8

K0PMZ-2KVCN-X9AHP

BYKNQ-CIA2G-PAYVR

NAZ8B-J6DGB-0R8ER

RQ3AQ-9TL32-L9NHW

H669K-CR7W8-II6KV

A8I2D-GJ6M0-TE4CP

93CCC-DQ984-3EZTR

FYRRQ-KHXCF-YFVJE

GV9M6-CHEP7-0T468

KZBLX-YY0WL-36FWI

X5JRG-9NQWE-QLWKF

AEWFZ-IAL0F-MB4EJ

PK3PC-020DF-AIQGL

DJ8KG-ECBC3-TT0NW

5FG7D-ZN6FP-4KIE2

WYQ27-AMW4Q-RBP7G

2DV0Q-F2AF4-8GLNB

LAWQA-6A8PE-7455L

4E0GT-M2K8W-38F7Z

M4ZMF-GTNRT-TGQWY

5HIR4-NE5KG-BVBPJ

GXXWH-5GP8P-6NW9F

R0YBX-YHQBW-XGDEN

H40CW-B54BD-4X9F4

ZVNHV-9H33H-N5VA9

DGXAD-YBWB7-30IX2

22FAC-IF7G8-IFBER

G0B0X-H6J0W-E4BR6

HVKFL-62C24-PPD5G

FYDZT-PNIRG-L879C

Q3IM7-A4F3K-V7A0Z

4NYD6-9M5M4-ZYZ55

KDEIX-A7DZJ-V2KLZ

YJWXJ-M5CDW-F4G9M

TIMXW-I98G7-I3J8A

55ICI-JQGTQ-6TZZT

HM5TA-0P60N-HM8ZE

IYNAR-050TK-R3CDH

AL4IG-BC9K2-A73QQ

E8BZ4-9REDH-KVRL8

9M043-J2H9D-07FVJ

CF7EX-2Q8HA-Y9QVW

GPR3E-TCPMX-0NW2Q

CCEYY-9JR3Q-XAWGM

LGCE7-HQX9H-8VPWM

0NGJB-5722G-YACAC

88CQJ-4AXVN-YRB7F

CIGT4-4BGCJ-5E4PB

MNZ34-TZJMR-HXBDP

38W0B-CT893-3TMQ6

D9D4J-TW9ZX-LDANP