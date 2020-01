Disintegration: nuovo teaser trailer per la beta tecnica

Disintegration è il nuovo e atteso titolo dal co-creatore di Halo Marcus Lehto, frenetico e spettacolare sparatutto in prima persona sci-fi sviluppato da V1 Interactive incentrato principalmente sul multiplayer competitivo. Il gioco avrà comunque una campagna single player nella quale impersoneremo Romer Shoal pilota di un particolare veicolo chiamato Gravcycle. Shoal decide quindi di mettere su una squadra per salvare l’umanità da un terribile nemico. Teoricamente Disintegration sarà rilasciato nel corso del 2020 ma non si sa ancora quando, per ora Private Divisione e V1 Interactive ci invitano a partecipare e testare la loro beta.

La beta tecnica si svolgerà dal 28 gennaio (a partire dalle 17:00 alle 9:00 del giorno successivo) al 29 gennaio sempre negli stessi orari, seguito successivamente da una open beta a partire dal 31 gennaio fino al 1 febbraio. Le iscrizioni sono aperte sul loro sito ufficiale e non ci sono distinzioni tra console. Qui di seguito il video al teaser trailer del gioco per la beta.

Come precedentemente annunciato sia la closed sia la open beta presenteranno due delle tre modalità di gioco multiplayer, le quali saranno disponibili nel gioco completo al momento del lancio. La prima di queste sarà un due contro due dove una squadra per round dovrà portare a destinazione un oggetto particolare, mentre l’altro team dovrà difenderlo. Nnella seconda invece ogni squadra dovrà contendersi il dominio di un territorio. I giocatori dovranno essere però particolarmente attenti perché saranno obbligati a difendere le truppe a piedi dentro all’area, solo così si accumuleranno punti. Possiamo quindi intuire che il gioco di squadra la farà da padrona.

Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile per PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Seguiteci per maggiori informazioni e novità sulla data di rilascio. Come sempre fatevi sentire nei commenti se siete particolarmente interessati a questo nuovo grande titolo.