Disney: collection di giochi classici anni 90 in arrivo

Dopo che è trapelata la collection di Doom per Nintendo Switch in giornata, pare che altri siti online di videogiochi abbiano messo in lista titoli non ancora annunciati, tra cui una collection di titoli classici Disney che include i platform di Aladdin, Il Re Leone e il Libro della Giungla chiamata Disney Classic Games Collection.

Al momento è presente solo una descrizione sul sito dell’ESRB, l’Entertainment Software Rating Board che gestisce le classificazioni dei videogiochi per il consumo, un’organizzazione parallela al nostro PEGI europeo che organizza i titoli videoludici in base al contenuto e alle fasce d’età a cui sono destinati. Di seguito, riportiamo la traduzione del sommario destinato alle famiglie.

“Questa è una collezione di platform classici basati sui film Disney di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla. I giocatori corrono e saltano attraverso i livelli, usando spade, frutta, o attacchi swipe-and-pounce per colpire i nemici (ad esempio guardie, uccelli, serpenti, scimmie). Il combattimento è evidenziato da suoni di colpi di spada e grida di dolore; i nemici scompaiono in mezzo a sbuffi di fumo quando vengono sconfitti. Alcuni nemici e boss sparano proiettili (ad esempio, frecce) al personaggio del giocatore“.

La collection Disney è destinata ad arrivare su Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PS4. A giudicare dalla descrizione dell’ESRB, sembrerebbero proprio i videogiochi platform Disney che pubblicò Virgin Interactive nel corso degli anni ’90 e che subirono diversi adattamenti nel corso del tempo. Già nel 2019 era stata pubblicata una collection simile e rimasterizzata che però non conteneva il Libro della Giungla, ad opera della stessa software house che avrebbe messo in lista l’attuale collection: Nighthawk Interactive. Non sappiamo se la collection attuale porti sulle console odierne i tre titoli originali o una qualche forma rimasterizzata, ma siccome adesso è comparsa la descrizione su ESRB contiamo di avere un annuncio ufficiale a breve. Nel frattempo, vi ricordiamo che nei prossimi mesi al MUDEC di Milano vi sarà una mostra dedicata ai classici Disney.