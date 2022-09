Dopo diverse settimane di attesa, si è svolto il Disney & Marvel Showcase. L’evento, lanciato in occasione del D23, ci ha permesso di dare uno sguardo ai vari progetti in sviluppo a livello di videogiochi della due case di intrattenimento statunitense. Senza perdere ulteriori tempo, andiamo a scoprire tutti gli annunci di questa speciale serata.

Marvel's Midnight Suns

Tron Identity

Il primo gioco ad aprire lo show è stato Tron Identity. Il titolo è una produzione originale Disney e sarà ambientato ovviamente nell’universo cinematografico di Tron, saga cinematografica di non particolare successo rispetto ad altre produzioni. Sviluppato da BitHell Games, il gioco è già disponibile su Steam per un first look.

Illusion Island

Torna la vecchia Disney dei videogiochi, con un gioco che richiama i tempi dello SNES, con protagonisti Minni, Topolino, Paperino e Pippo, in un’avventura per poter recuperare un tomo davvero prezioso. Il gioco richiama lo stile dei corti moderni di Mickey Mouse e si chiama Illusion Island. Il gioco è un’esclusiva per Nintendo Switch e arriverà nel 2023.

Marvel’s Midnight Sun

Non poteva non essere della partita, essendo uno dei giochi Marvel più attesi e anche uno dei più nuovi. Nel corso dello showcase è stato presentato anche un nuovo trailer di Marvel’s Midnight Suns, che ci ha permesso di dare uno sguardo a tutte le feature del gioco. Il trailer ci ha svelato anche la data di uscita: il gioco arriverà il 2 dicembre 2022, esclusivamente per console di nuova generazione e PC.

Disney Dreamlight Valley

Quello che è diventato ufficialmente il nuovo oggetto dei desideri dei giocatori PC non poteva non avere uno spazio dedicato a questo showcase. Parliamo di Disney Dreamlight Valley. Nel corso della serata è stata ufficialmente presentata la prima storyline post lancio, ambientata nel mondo di Toy Story. Questa aggiunta porterà Woody e Buzz nel mondo del gioco e sarà disponibile a partire da questo autunno.

Un nuovo gioco con Capitan America e Black Panther

Vorremmo davvero dirvi di più, ma è praticamente impossibile. In chiusura dello show, Marvel e Disney hanno ufficialmente annunciato un nuovo videogioco con protagonisti Capitan America e Black Panther. Il titolo, prodotto dallo studio guidato da Amy Henning (ex Naughty Dog e Visceral Games) al momento non ha un nome né una finestra di lancio. Potete dare uno sguardo all’unico teaser poco più in basso, che conferma alcuni rumor emersi nelle ultime ore, come l’ambientazione e i due protagonisti. Appuntamento rimandato a data da destinarsi.

Altri giochi presentati: