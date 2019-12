Disney, il remake di un gioco d’azione è in fase di sviluppo

PlayMagic, lo studio maltese che sta lavorando al remake dello sparatutto in prima persona XIII, sarebbe al lavoro su altri due titoli, uno dei quali Disney, in arrivo per Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Uno di questi è un remake di un titolo di azione in terza persona che non è stato ancora annunciato. Secondo lo YouTuber Doctre81 che ha raccolto le informazioni riguardanti i titoli in lavorazione non è escluso possa trattarsi di Alan Wake ma ovviamente data la descrizione molto generica tutte le ipotesi sono al momento possibili.

L’altro gioco su cui PlayMagic sta lavorando ha invece qualche dettaglio in più. Il titolo viene descritto infatti come “il remake di un gioco d’azione basato su un IP Disney per Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC e Mac”. Considerato il grande numero di serie e giochi di cui Disney detiene i diritti, le scelte potrebbero essere tante. D’altronde negli ultimi anni sono stati anche rilasciati diversi remake di titoli “d’epoca” come Duck Tales uscito originariamente su Super Nintendo e disponibile ormai solo in versione fisica per PlayStation 3, Xbox 360 e WiiU.

Tra le possibili ipotesi che vengono avanzate c’è anche quella di un remake dei due capitoli di Epic Mickey. Il primo gioco della serie fu pubblicato solo su Nintendo Wii nel 2010, mentre il seguito arrivato due anni dopo venne distribuito anche sulle altre console ma raggiunse risultati di vendita piuttosto bassi che convinsero gli sviluppatori e il publisher a non andare avanti con un terzo capitolo. Ad ogni modo Epic Mickey rappresentò un esperimento piuttosto particolare da parte di Disney Interactive Studios che tentò introdurre una caratterizzazione leggermente diversa del personaggio di Topolino.

Tra le altre ipotesi in campo c’è anche quella di Disney Infinity, titolo sandbox che raccoglie i personaggi delle principali serie gestite dalla multinazionale americana tra cui anche Star Wars e l’universo Marvel. Avalanche Software. che si era occupata dei giochi, ha chiuso nel 2016 e da quel momento la serie è rimasta ferma anche se c’erano molti progetti in lavorazione per altri capitoli successivi. Infine sarebbe interessante anche rivedere Mickey Mania, titolo uscito originariamente nel 1994 per Mega Drive e Super Nintendo che vedeva Topolino attraversare i livelli ispirati a vari cartoni classici che lo avevano visto protagonista. In quel caso, però, il gioco sviluppato da Traveller’s Tales/Psygnosis era stato pubblicato da Sony e non da Disney.