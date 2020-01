Disney sempre più lontana dai videogiochi: venduto FoxNext

Il sempre più ampio portfolio di proprietà intellettuali di Disney permette alla società di creare prodotti in moltissimi ambiti: film, fumetti, oggetti da collezione, vestiario e, ovviamente, videogiochi. Pensiamo a Marvel’s Spider-Man di Sony, Marvel’s Avengers di Square Enix o anche solo agli Star Wars di Electronic Arts. Cos’hanno però in comune tutti questi? Nessuno è sviluppato direttamente da Disney o da uno studio di sua proprietà. La linea è ormai chiara: Disney sceglie un partner videoludico e vende la licenza. Ora, la Casa di Topolino fa un ulteriore passo lontano dai videogiochi vendendo FoxNext.

FoxNext è uno studio di sviluppo mobile famoso per aver creato il gioco Marvel Strike Force. Recenti voci affermavano che lo studio fosse in procinto di chiusura, ma invece è stato venduto a Scopely, azienda nota principalmente per due videogiochi, sempre mobile: The Walking Dead Road to Survival e WWE Champions. A tutto questo si aggiunge il fatto che Scopely ha anche ottenuto i diritti per il gioco Avatar Pandora Rising, in sviluppo presso FoxNext. Si tratta di un gioco di strategia multigiocatore.

Disney ha inoltre chiuso un team di sviluppo con sede a Glendale e ha stretto un accordo con il team Jam City, anch’esso sviluppatore mobile, per la realizzazione di titoli basati sull’universo Pixar e Walt Disney Animations.

Negli ultimi anni la società ha chiuso vari studi di sviluppo videoludici come Juction Point (che ha realizzato Epic Mickey), Propaganda Games, Black Rock e Avalanche Software, molto noto per il progetto Infinity (opera simile al concetto degli Skylanders). L’idea di un team di sviluppo interno dedicato e sotto il controllo diretto di Disney è sempre più impossibile.