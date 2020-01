Dissidia – Final Fantasy NT per PS4 a meno di 7!

Dopo avervi già ragguagliato sull’ottimo prezzo della versione PS4 di Dragon Ball Z: Kakarot in vendita su eBay ad un prezzo eccezionale (soli 49,90€!), vi suggeriamo un altro ottimo acquisto per PS4 ad un prezzo davvero ridicolo! Stiamo parlando del picchiaduro Dissidia – Final Fantasy NT, sviluppato da Square Enix ed arrivato su console un paio di anni fa ma, ancora oggi, molto seguito dalla community di fan di Final Fantasy, e costantemente aggiornato dal team di sviluppo con nuovi personaggi.

Al tempo dell’uscita non fummo clementi con il gioco che, al netto di un sistema di combattimento veloce e frenetico, coadiuvato da un buon comparto grafico, si presentava un po’ povero di contenuti e modalità. Certo, questo era ieri, ma tutto questo passa decisamente in secondo piano ora che il gioco è al prezzo più basso mai registrato! Stiamo infatti parlano di soli 6,80€! Meno di qualunque versione disponibile sul mercato, fisica o digitale che sia! Soli 6,80€ per portarsi a casa un titolo che, tutto sommato, non può che fare la gioia degli amanti della saga di Final Fantasy di cui Dissidia, come saprete, è una sorta di versione locale del più blasonato Smash Bros di Nintendo.

La versione in sconto è quella tedesca, ma non temete! Il gioco è infatti completamente in italiano e non avrete problemi di sorta acquistandolo e giocandoci sulla vostra PS4.

