Siete amanti dei picchiaduro e ambite a diventare dei veri pro grazie a un arcade stick? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il Fighting Stick Alpha di Hori in edizione speciale Street Fighter 6, oggi in sconto su Amazon del 16%!

Potrete, infatti, spendere 209,01€ invece di 249,99€ per questo magnifico e comodissimo arcade stick, risparmiando ben 40,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, una linea di credito affidabile e gratuita, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Fighting Stick Alpha è compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, rappresentando lo strumento perfetto esprimere al meglio le vostre abilità con i picchiaduro. Un arcade stick, infatti, è molto più comodo rispetto a un tradizionale controller, simulando il gameplay di un cabinato, consentendo di premere velocemente i pulsanti ed rendendo più facile eseguire combo.

Il Fighting Stick Alpha è dotato dei celebri pulsanti e joystick HAYABUSA di Hori, che vi garantiranno una risposta istantanea e una precisione di controllo impeccabile durante le vostre sessioni di gioco più intense. Il dispositivo è anche dotato di licenza ufficiale sia di Sony che di Capcom, garantendone la massima affidabilità e attenzione per i dettagli.

Inoltre, grazie al suo design apribile, potrete modificare facilmente l’arcade stick, adattandolo in base ai vostri gusti. Volete un pannello superiore personalizzato con i vostri personaggi preferiti di Street Fighter 6? Non c’è problema! La periferica include un link a 18 immagini ad alta risoluzione scaricabili per renderlo davvero unico e speciale.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa al suo convenientissimo prezzo scontato. E a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!