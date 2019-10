Divinity Fallen Heroes: sviluppo interrotto, priorità a Baldur’s Gate 3

La compagnia Larian Studios ha annunciato di aver interrotto momentaneamente lo sviluppo di Divinity Fallen Heroes, per focalizzarsi su altri titoli.

Brutte nuove per gli appassionati di giochi di ruolo: nel corso della giornata odierna, infatti, il team di Larian Studios ha purtroppo annunciato di aver interrotto (in maniera temporanea) lo sviluppo di Divinity Fallen Heroes, spin-off di Divinity Original Sin 2, il quale sarebbe dovuto uscire prossimamente per PC e console.

Ricordiamo infatti che Divinity Fallen Heroes, in base a quanto annunciato sui forum ufficiali di Larian Studios, era originariamente previsto per un lancio a novembre di quest’anno: Logic Artists, ovvero i co-sviluppatori dietro Fallen Heroes, si focalizzeranno ora sulle proprie IP, al contrario di Larian che concentrerà le proprie fatiche sull’attesissimo Baldur’s Gate 3, previsto per PC, Google Stadia e console.

La compagnia si sarebbe giustificata per la pausa sostenendo che lo sviluppo di Divinity Fallen Heroes richiederebbe ancor più tempo e risorse di quelle attualmente a disposizione del team del sviluppo, scusandosi con i giocatori per questa decisione. Non ci resta a questo punto che attendere impazientemente ulteriori aggiornamenti in merito, sperando che lo sviluppo dell’action RPG firmato Larian riprenda a gonfie vele il prima possibile.

La stessa Logic Artists ha ringraziato comunque il team di Larian Studios per il supporto, spiegando nel dettaglio le difficoltà dietro lo sviluppo del titolo e le imminenti scadenze d’uscita, invitando tutti i giocatori ad attendere con ansia Baldur’s Gate 3, che uscirà verosimilmente nel corso dei prossimi mesi, nonostante non sia ancora stata ufficializzata una data e si sappia ancora ben poco a riguardo.