Divinity Original Sin 3: in arrivo un nuovo capitolo della saga?

Il sito degli sviluppatori di Divinity Original Sin si è aggiornato da poche ore e ha lasciato intendere l'arrivo del terzo capitolo della saga. Sarà vero?

In queste ultime ore, sul sito RestEra, sono state segnalata delle informazioni molto interessanti per tutti gli appassionati del famoso franchise Divinity Original Sin. A quanto pare il famoso gioco di ruolo dalla visuale isometrica, sviluppato e pubblicato da Larian Studios, potrebbe ben presto ricevere un nuovo capitolo.

Il sito ufficiale degli sviluppatori si è di recente aggiornato e, come è possibile notare, nella schermata principale è riportato un numero romano. Il 3 chiaramente visibile potrebbe riferirsi a un imminente annuncio del terzo capitolo della saga, lasciando contenti i numerosi fan. Attualmente non possiamo tratte conclusioni affrettate perché la casa sviluppatrice di Divinity Original Sin non ha ancora confermato nulla di tutto ciò, anche se l’indizio pare abbastanza ovvio.

Se pensiamo al precedente capitolo, infatti, è possibile notare che anche in “Divinity Original Sin II” viene utilizzato un numero romano nel titolo. Vi ricordiamo che l’attuale ultimo capitolo della saga è uscito sia su PC che su PlayStation 4, magari dobbiamo aspettarci qualcosa per le medesime piattaforme? Magari gli sviluppatori hanno solamente aggiornato il loro sito in vista dell’E3 2019, dove non è da escludere la sua presenza e il suo possibile annuncio.

Ovviamente queste sono solamente supposizioni da chi come molti desidera poter diventare realtà ben presto Divinity Original Sin III. A proposito di E3, vi invitiamo di continuare a seguire le nostre pagine e di visitare di tanto in tanto la nostra pagina dedicata alla fiera losangelina, dove troverete tutte le novità in ambito videoludico come conferenze, annunci di nuovi giochi e informazioni che riguardano il mondo dei videogiochi.

Cosa ne pensate di un terzo capitolo di Divinity Original Sin? Sareste felici all’idea di un suo annuncio all’E3?