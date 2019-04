DMC 5: rimossa una censura su Trish, ma non in Europa

DMC 5 è stato censurato in occidente: Capcom è però tornata sui propri passi, ma non in Europa; la situazione è alquanto strana!

Devil May Cry 5 si è recentemente aggiornato, aggiungendo il Palazzo di Sangue, una modalità extra molto attesa dai fan della serie. Al tempo stesso, però, sembra che Capcom abbia eliminato una censura presente nel gioco in versione PlayStation 4 occidentale. In una scena, vediamo Dante mettere in salvo Trish, completamente nuda. La telecamera non mostra praticamente nulla, se non il profilo del lato B del personaggio: nella versione pre-patch di DMC 5, tutto questo era coperto da un riflesso e da altri elementi ambientali.

Ora, invece, la censura è stata rimossa, tramite l’update 1.07. Capcom non ha dato alcuna spiegazione in merito: né del perché inizialmente fosse inserito quel riflesso e nemmeno il motivo che l’abbia spinta a toglierlo. C’è però di più: questi cambiamenti sono avvenuti solo nella versione US di DMC 5; in quella europea non è stato rimosso. Possiamo vedere la nuova versione a questo indirizzo: ovviamente ci sono minimi spoiler, quindi non guardate se non volete alcun tipo di anticipazione.

È una situazione strana poiché tutto questo è legato alla versione occidentale di DMC 5 in formato PS4: il gioco giapponese, insieme a quelli PC e Xbox One di tutte le regioni, non hanno mai mostrato alcuna censura, fin dal D1. Secondo i fan, tutto questo è legato a una nuova politica di Sony che desidera limitare il contenuti sessuale all’interno dei titoli PlayStation 4.

Nell’ottobre 2018, ad esempio, Senran Kagura Burts Re:Newal è stato rimandato in versione PS4 dopo che Sony ha intimato il publisher di rimuovere la controversa Intimacy Mode (presente nella versione Steam del gioco). Il produttore stesso ha affermato che si trattava di “una nuova politica” di Sony. Quest’ultima, però, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, quindi non possiamo sapere in che modo sia coinvolta nella censura di DMC 5.

Non si tratta di una situazione “scandalosa”, visto che la censura e ciò che è stato censurato sono di poco conto, ma la mancanza di chiarezza è sempre poco apprezzata, sopratutto dai fan. Vedremo se Capcom o Sony rilasceranno dichiarazioni in merito.