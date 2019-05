Doctor Who: The Edge of Time: ecco il nuovo gioco per PlayStation VR, Oculus e Vive dedicato al Dottore

Doctor Who: The Edge of Time è il nuovo gioco per VR dedicato al Dottore: vediamo insieme un primo trailer e scopriamo tutti i dettagli annunciati.

Maze Theory e BBC hanno annunciato un nuovo gioco per PlayStation VR, Oculus e Vive dedicato al Dottore più famoso della galassia: Doctor Who: The Edge of Time. Si tratta, chiaramente, di un gioco in realtà virtuale la cui uscita è pianificata per il settembre 2019.

In Doctor Who: The Edge of Time, il Dottore – interpretato e doppiato da Jodie Whittaker – si troverà alla fine dell’universo mentre un virus minaccia di distruggere la realtà stessa. I giocatori dovranno risolvere dei puzzle e sconfiggere vari mostri, alcuni di essi saranno ben conosciuti dai fan della serie (non sbattete gli occhi) mentre altri saranno originali, creati appositamente per il gioco.

Il giocatori saranno equipaggiati con il Cacciavite Sonico e potranno pilotare il TARDIS mentre esplorano mondi VR: anche in questo caso, sarà possibile esplorare luoghi già noti, insieme ad altri creati dagli sviluppatori. Avanzando nel gioco si raccoglieranno cristalli per riparare lo spazio e il tempo e, ovviamente, salvare l’universo intero.

Doctor Who: The Edge of Time promette di essere estremamente fedele allo show, aggiungendo tocchi unici per adattarsi alla natura VR del prodotto. Il titolo, come detto, sarà disponibile a settembre per PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC VIVE e VIVE Cosmos. Per ora, è stato distribuito un breve teaser trailer che vi abbiamo proposto poco sopra. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco? Siete appassionati della serie TV della BBC?