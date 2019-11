Dontnod annuncia Tell Me Why

Continuano inesorabilmente gli annunci in occasione della X0 19 in quel di Londra. Dopo essere venuti a conoscenza della nuova IP survival cooperativa di Obsidian Entertainment, Grounded, la compagnia di sviluppo francese Dontnod ha annunciato sul palco Tell Me Why, un nuovo titolo adventure che vedrà come protagonisti due ragazzi, rispettivamente Tyler e Alyson, in una località non ben precisa all’interno degli Stati Uniti.

Vi lasciamo dunque al trailer d’annuncio di Tell Me Why, augurandovi come sempre una buona visione.

Come si può evincere dal trailer in questione, nella parte finale in particolare, la compagnia di sviluppo precisa che il titolo uscirà con tutti gli episodi disponibili al lancio, andando quindi a suggerire una struttura che presenterà effettivamente dei tratti in comune con Life is Strange, avventura grafica realizzata dagli stessi sviluppatori. Per avere ulteriori dettagli in merito al titolo, non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni da parte di Dontnod, che siamo certi arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo infine che Tell Me Why sarà disponibile nel corso dell’estate del 2020, in esclusiva per Xbox One e PC. Cosa pensate di questo nuovo titolo di Dontnod? Pensate avrà molte similitudini con Life is Strange o si discosterà? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!