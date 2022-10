Nel corso degli anni i fan di Doom hanno continuato a dimostrare il loro incrollabile amore per questa serie, glorificandone le origini attraverso alcune mod sia folli che geniali. Recentemente alcuni di loro hanno preso il secondo capitolo del 1994 e ne hanno rimodellato l’esperienza trasformandolo in Doom Eternal. Non è di certo la prima volta che nella community si muove in questa direzione: negli anni moltissime mod hanno reinterpretato i primi capitoli modernizzandone le dinamiche, mantenendo comunque la resa estetica originale.

Doom Eternal resta sicuramente un capitolo cult e impattante di questa serie, portandosi dietro l’arduo compito di rilanciare il tutto nel 2016 con Bethesda, e aprendo la strada al futuro del franchise, ricordandone anche le importantissime origini. Anche se queste non sono mai state davvero dimenticate del tutto, resta fondamentale sottolineare come la community di per sé, anche senza il bisogno di nuovi capitoli, sia riuscita a tenere alto l’interesse generale, che negli anni si è manifestato con mod di ogni tipologia e genere.

Di recente, come riportato da PCGamesN, un gruppo di modder chiamato RDM Dynasty sta lavorando a un modo per portare gli asset di Doom Eternal nell’esperienza di Doom 2. Gli appassionati avranno la possibilità di scaricare la versione anticipata del progetto, identificata come “Dead Ascension”, da ModDB. Partendo dalle immagini rilasciate fino a ora, possiamo cominciare a farci un’idea riguardo a questo ibrido fra il secondo capitolo del ’94 e Eternal, con le armi e l’interfaccia utente di quest’ultimo e gli ambienti allineati con lo stile del primo.

In base a quello che sappiamo, inoltre, la mod si servirà di modelli 3D presi dal Doom del 2016, con la probabile presenza anche dei modelli 2D originali, ricordando che gli effetti sonori di Eternal sono stati implementati, insieme al sistema di salute/armatura, in una estetica nuova ma simile al passato. Per usufruire di questa mod si dovrà installare GZDoom.