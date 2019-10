DOOM 3: ideato un remake next-gen

Un artista con portfolio tripla A ha condiviso delle immagini che mostrano il suo lavoro di rivisitazione grafica attuato a Doom 3.

Ferran Adzarà Hernàndez è un artista 3D che ha lavorato in passato a titoli quali: Sniper Elite 3 e Homefront: The Revolution. Il ragazzo ha condiviso di recente alcune immagini che mostrano come si presenterebbe una rimasterizzazione di DOOM 3.

Andando più nel dettaglio l’artista ha utilizzato 3dsMax per la modellazione base e ZBrush per aggiungere tutti i dettagli finali. Per quanto riguarda le texture, è stato fatto un passaggio primario con Substance Painter per poi dargli una rifinitura tramite Photoshop. I risultati rendono gli asfissianti corridoi di DOOM 3 ancora più spaventosi e sbalorditivi.

Il lavoro fatto da Adzarà è stato capace di restare fedele e si è prefissato il compito di non snatura minimamente le atmosfere originali del gioco. Quello che ritroviamo nelle immagini mostrate trasuda da ogni angolo tutte quelle che erano le sensazioni che era già capace di trasmettere il gioco originale, ma con una marcia in più.

Sappiamo che Nvidia ha rivelato di star lavorando a una rimasterizzazione di un grande classico del passato, senza però rivelare ancora quale sia. Un nuovo studio di sviluppo è stato messo insieme proprio per occuparsi di questo tipo di progetti, e dopo il lavoro fatto con Quake 2 RTX si vocifera che i prossimi giochi a ricevere una rivisitazione siano proprio DOOM 3 o Unreal.

Per ora siamo nella speculazione, ma vi ricordiamo che DOOM è un open source, il che lo rende il perfetto candidato per un trattamento del genere. Vi piacerebbe poter giocare a DOOM 3 con questa veste grafica? Diteci la vostra.