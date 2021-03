DOOM 3 VR annunciato per PS4 e PS5: dettagli e data di uscita

Come se non fossero bastati gli annunci Sony di settimana scorsa, quest’oggi la compagnia giapponese ha svelato le prossime novità in arrivo su PlayStation VR. Ovviamente, come già annunciato, non ci saranno menzioni al modello next-gen del visore per realtà virtuale in uscita su PlayStation 5, ma tra i vari annunci che si susseguiranno questo pomeriggio troviamo titoli in arrivo a breve, come per esempio DOOM 3 VR.

Il terzo capitolo dell’IP FPS nata negli anni ’90 è stato parecchio criticato all’epoca delle sua uscita, mentre oggi è definito uno degli esperimenti più particolari dell’intero franchise targato id Software. Questa diatriba è stata causata da un cambio netto di direzione rispetto sia ai capitoli più storici, che ai più recenti. DOOM 3 VR va quindi a riportarci in un mondo decisamente più basato sull’horror rispetto che alla frenesia degli FPS in stile DOOM classici.

Oltre al trailer di presentazione, DOOM 3 VR è stato annunciato insieme a tutta una serie di migliorie atte a trasformare l’FPS in un gioco da godere al massimo su PSVR. Il titolo, infatti, ha ricevuto un trattamento che implementa diversi nuovi effetti grafici, nuove texture, nuovi shader, nuovi effetti sonori, una torcia implementata direttamente su tutte le armi, la possibilità di girarsi di 180 gradi e la presenza della barra vitale sul polso.

Infine Sony ci svela anche la data di lancio di DOOM 3 VR, che sarà disponibile su PlayStation VR (e di conseguenza su PS4 e PS5) a partire dal prossimo 29 marzo 2021. Manca quindi molto poco per tornare nelle buie e sanguinolente stanze di DOOM 3. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio legato al PlayStation VR? Rigiochereste a questo cult degli FPS in realtà virtuale? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.