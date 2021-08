Doom, arriva la cafonata suprema: la mod che aggiunge Duke Nukem

In rete circola da tempo una mod per diverse versioni di Doom che porta in gioco Duke Nukem, assieme a diversi nemici ed elementi del franchise. Stiamo parlando di una mod che praticamente unisce due immaginari che hanno fatto la storia, il sangue e il sudore della gran parte dei videogiocatori nati a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Mentre Doom continua ad avere mercato grazie ai nuovi titoli usciti negli ultimi anni come Doom Eternal, Duke Nukem si è un po’ perso nel tempo dato che l’ultimo suo gioco, Duke Nukem Forever, risale al 2011. La sua saga, partita nel 1991, è caratterizzata da azione frenetica, elementi gore, stereotipi e comicità spicciola, un mix che fece innamorare i videogiocatori appassionati di shooter. Il gioco più rappresentativo della serie è sicuramente Duke Nukem 3D, videogioco dal quale il modder ha preso più sostanza da ficcare dentro Doom. Duke Nukem 3D è tornato anche 5 anni fa con una riedizione per il suo ventesimo compleanno.

Chi l’avrebbe mai detto che un giorno il Doomslayer e Duke Nukem si sarebbero incontrati? La mod si chiama DN3Doom ed è realizzata dal modder kipo50. Questa aggiunge il celebre personaggio armato di sigaro e pallottole al Doom Engine, rendendo quindi compatibili diversi elementi di gioco di Duke Nukem 3D in tutte le versioni di Doom basate sul motore di gioco. Cobra reali, alieni robot, dukeinator, maiali e cervelli pieni di tentacoli arrivano ad aggiungere quel pizzico di “cafone” in più a un gioco che fa già degli eccessi il suo stile.

Con la mod di Duke Nukem vengono aggiunte anche parecchie armi derivanti dal franchise, come le doppie pistole o il leggendario cannone al plasma proveniente da LameDuke, un prototipo di Duke Nukem 3D risalente al 1994. Non mancano effetti gore (come se mancassero nel gioco) o nuovi oggetti da inventario come gli stivali automatici e l’Holo-Duke, un ologramma di Duke che distrae i nemici. Possono essere anche attivati i normali nemici di Doom in modo da rendere questo cross-over ancora più splatter. La mod è arrivata oggi alla sua versione 1.07, compatibile con i primi due Doom e GZDoom. Potete darle un’occhiata da questo sito.