Doom, ecco come sarebbe in versione survival horror anni ’90

Ieri è finalmente sbarcato sul mercato l’attesissimo DOOM Eternal, ma, nonostante la grande e indiscutibile qualità dell’ultima opera di id Software, il primissimo capitolo della celebre saga è ancora ben saldo nel pensiero di milioni di appassionati, che cercano sempre nuovi modi per affrontare il titolo.

Un fan dell’opera ha infatti ad esempio recentemente deciso di ri-immaginare il titolo come un survival horror degli anni ’90, con tanto delle celebri inquadrature che hanno segnato la storia del genere. Un esperimento decisamente riuscito e affascinante, che potete osservare meglio comodamente nel video qui sotto.

I keep having impure thoughts about survival horror DOOM pic.twitter.com/9ECfzXX7Gx — PUPPET COMBO 📺 (@PuppetCombo) March 20, 2020

Non mancano poi le celeberrime inquadrature alle porte che si aprono, con tanto di relativa ansia annessa. A impressionare particolarmente è però come ambientazioni, tematiche e colori ben si adattino ai survival horror dell’epoca. In definitiva siamo quindi sicuri che DOOM sarebbe riuscito ai tempi a fare una dignitosissima figura anche sotto tale particolarissima veste.

Come dicevamo poco fa il lignaggio della saga di id Software è ancora decisamente forte e il recente DOOM Eternal è un vero e proprio capolavoro. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “DOOM Eternal è la quinta essenza dello sparatutto, un nuovo punto di partenza per il genere e un chiaro candidato al gioco dell’anno 2020. Mai un’incertezza, mai un dubbio, il gioco id Software e Bethesda convince e stupisce dall’inizio alla fine, offrendo al giocatore decine di ore di contenuti, evolvendo il precedente capitolo in un prodotto praticamente quasi perfetto, dove gameplay, level design, colonna sonora si uniscono in un connubio qualitativo sorprendente. ”

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe giocare al celebre videogioco sotto questa inedita veste da survival horror degli anni ’90 o preferite invece la formula del titolo originale? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.