Doom e il Mame funzionano anche su una vecchia fotocamera digitale

Appassionati e modder per PC hanno creato col tempo esperienze improbabili e divertenti basti pensare al filone low poly per giocare titoli recenti con una grafica tridimensionale molto simile a quella dell’epoca PlayStation. Il canale YouTube LGR che da 13 anni si occupa di tecnologia retro e giochi PC ha pubblicato un video in cui dimostra come sia possibile giocare la versione originaria del 1993 di Doom su una vecchia fotocamera digitale.

Il dispositivo in questione è una Kodak DC260 Zoom Camera uscita nel giugno 1998 e una delle fotocamere di fascia media più costose per l’epoca dato che costava l’equivalente di 1.431 euro attuali. LGR spiega che a stupire, in particolare, sono il sistema operativo Digita OS dedicato proprio al settore della fotografia digitale e il supporto all’installazione di programmi sviluppati da terze parti, una caratteristica molto avanzata per l’epoca permessa anche dal processore e dalla RAM.

Scaricando la versione di Doom disponibile su un sito che raccoglie proprio questo tipo di programmi e di emulatori, è possibile mettere il gioco su una scheda SD supportata dalla Kodak DC260. A rendere questa fotocamera adatta a trasformarsi in una console portatile è anche la presenza dello schermo accompagnato da un altoparlante, anche se mancano le musiche a causa dell’assenza del supporto allo standard MIDI.

Tra le altre possibilità offerte da questa fotocamera trasformata (suo malgrado) in console portatile c’è anche quella di poter essere collegata a un vecchio schermo a tubo catodico della Sony. Kodak DC260 Zoom Camera permette infatti non solo di giocare su una TV non solo Doom ma anche i vecchi titoli da sala giochi emulati con il Mame. Il video di LGR mostra anche come funzionano Frogger e Pac-Man con del lag e non senza qualche difficoltà. I comandi sono, com’è facile aspettarsi, la parte più difficile da usare dato che il piccolo D-pad sul retro certo poteva essere all’epoca adatto a tutto tranne che a essere usato come controller.