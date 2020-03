DOOM Eternal: ecco il codice per giocare a DOOM 2

DOOM Eternal è chiaramente un gioco old-style in chiave moderna. Al di là del gameplay magnifico e delle sue scene splatter rese magnificamente, il gioco presenta ancora un rimando ai primi capitoli della serie. Oltretutto, i primi curiosi che amano esplorare i giochi in lungo e in largo alla ricerca di easter eggs, hanno scoperto che lo Slayer è anche un PC gamer: con un codice presente all’interno della Fortezza di Doom, sarà possibile accedere alla postazione personale dello Slayer e addirittura giocare al caro e vecchio DOOM 2. Originario del 1994, Doom 2 è un classico indiscusso del genere, a tal punto che molti giochi usciti negli anni successivi sono stati definiti come cloni di Doom: agli sviluppatori dell’epoca era quindi chiaro che Doom fosse il gioco da battere.

Ebbene, nella Fortezza di DOOM dell’ultimo capitolo, il giocatore avrà accesso agli alloggi privati dello Slayer, stracolmi di easter egg. Proprio qui, in un angolo, possiamo notare la presenza di un computer dotato di un vecchio monitor a tubo catodico e una tastiera, bloccato da una password, ed è proprio qui che potremo accedere a DOOM 2.

Inserendo la password “FLYNNTAGGART” avremo accesso al computer, e si sbloccherà il gioco. La password utilizzata è un chiaro e subdolo riferimento alla lore che gravita intorno alla figura del Doomguy (o Doom Slayer che dir si voglia) dei primi capitoli; facendo un tuffo negli anni 90, quando id Software rilasciò 4 romanzi basati sugli avventimenti dello Slayer in DOOM 2, scopriremo infatti che il protagonista dei libri si chiamava proprio Flynn Taggart.

Non ci vorrà molto prima che i fan della serie e gli appassionati di easter eggs scavino alla ricerca di ulteriori indizi e segreti nascosti: nel frattempo, per concludere, noi vi rimandiamo alla recensione di DOOM Eternal. Cosa ve ne pare di questo easter egg?