DOOM Eternal: un utente è riuscito a completarlo grazie all’Adaptive Controller di Xbox

Il nuovo capitolo dei Re degli sparatutto è approdato lo scorso 20 marzo, in concomitanza con Animal Crossing New Horizons, su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. DOOM Eternal è a tutti gli effetti il seguito diretto del titolo uscito nel 2016 che segnò una vera e propria rinascita del brand e di tutti gli FPS moderni. Il gioco sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda fa sicuramente della campagna in singolo giocatore il suo cuore pulsante, portando quella dose di adrenalina che ha fatto innamorare milioni di appassionati in tutto il mondo.

Trattandosi di un titolo di certo con un ritmo non lento, ha di conseguenza colpito la storia di un ragazzo disabile che è riuscito a completare DOOM Eternal grazie all’Adaptive Controller di Xbox e che ora sia passato addirittura ad una sfida più impegnativa, cimentandosi nella difficoltà “Incubo“. Il ragazzo ha pubblicato quindi un post su Facebook dove testimonia il tutto dichiarando che per questa challenge servirà molto più tempo, ma lo deve fare per la scienza. Hugo Martin, direttore creativo di DOOM Eternal ha visto il messaggio ed ha commentato “Sei davvero uno SLAYER! RISPETTO!”.

Disabled gamer in the FB group just beat DOOM Eternal on HMP with an adaptive controller!

👑 Look at who the first comment is from 👑 pic.twitter.com/gk0S0Nb6iz

