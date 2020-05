Doom Eternal: il primo DLC si mostra in alcuni screenshot

Attenzione, questa news contiene spoiler sul finale di Doom Eternal, leggete a vostro rischio e pericolo.

Inutile girarci troppo attorno, Doom Eternal – titolo di cui potete leggere anche la nostra recensione – è riuscito a mostrarsi innanzi agli occhi del pubblico in una splendida veste. L’epopea targata id Software è infatti riuscita a convincere praticamente tutti, caratterizzandosi in particolar modo per un gunplay tanto frenetico quanto violento dove però è stata posta una maggior attenzione nei confronti di alcune meccaniche e idee di fondo rispetto a quanto visto nel capitolo precedente. Insomma, uno sparatutto imperdibile per tutti gli amanti di FPS che a quanto pare si prepara a offrire ancora qualche gustosa sorpresa ai suoi fan.

Ancor prima dell’uscita della produzione, infatti, il team di sviluppo aveva fatto sapere che il gioco avrebbe visto il sopraggiungere di alcuni DLC single-player pensati per arricchire ancor di più l’esperienza, ma dopo le prime conferme nulla è stato più detto, al punto tale che più di un utente aveva finito per ipotizzare che le espansioni fossero state cancellate. Ebbene, giusto recentemente la software house ha messo a tacere tali voci con l’uscita di due screenshot dedicati al primo DLC dell’opera, due immagini – visionabili poco sotto – specificatamente dedicate ad alcune delle nuove ambientazioni che potremo esplorare. Vi ricordiamo inoltre che nel paragrafo sottostante sono presenti spoiler su Doom Eternal.

Secondo quanto rivelato dalla compagnia, il DLC verrà reso disponibile a tutti coloro che acquisteranno lo “Year One Pass”, messo in vendita a 29,99€. Qui di seguito possiamo leggere una breve descrizione dell’espansione:“La tua vittoria sugli eserciti dell’Inferno ha salvato l’umanità dall’estinzione, ma tutto ha un prezzo. Uno squilibrio di potere nei cieli richiede che il vero sovrano di questo universo si alzi e metta fine al caos venutosi a creare. Combatti contro regni mai visti prima nell’Universo di Doom, affronta nuovi demoni e utilizza nuove abilità nella tua battaglia senza fine contro le forze del male.”

Per il momento non è stato ancora reso noto quando il DLC verrà reso disponibile, ma vista la penuria d’informazioni a riguardo, risulta facile immaginare che sarà necessario attendere ancora per un po’ di tempo. Fatto sta che se la qualità dell’espansione dovesse anche solo attestarsi sui livelli di quanto visto con il capitolo originale, ci troveremmo comunque davanti a un prodotto imperdibile. Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Doom Eternal è attualmente disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC, mentre ancora non è dato sapere che quando verrà rilasciata la versione Nintendo Switch.