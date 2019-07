DOOM Eternal sarà dotato di un’area hub

Il produttore esecutivo di id Software Marty Stratton ha svelato sul palco del QuakeCon 2019, la presenza di un Hub per il Doom Slayer in DOOM Eternal.

Dopo le ultime novità mostrate al QuakeCon 2019, comprese le informazioni ed il video gameplay della fantastica modalità multiplayer soprannominata Battlemode (che potrete gustarvi poco più sotto), il produttore esecutivo di id Software Marty Stratton ha svelato, sempre sul palco del QuakeCon 2019, la presenza di un Hub per il Doom Slayer nell’universo sparatutto di DOOM Eternal.

Come previsto, questa QuakeCon è stata incentrata principalmente sul nuovo DOOM Eternal e tutte le feature che i cacciatori di demoni, potranno aspettarsi nel gioco. Ucciderete demoni? Sì. Ci saranno un sacco di power-up pazzeschi? Sicuramente. Ci sarà un’area hub dove Doom guy può semplicemente riposarsi? A quanto pare.

Per la prima volta, in venticinque anni di vita dell’iconica serie, l’ammazza-demoni nascosto dietro al casco del Doomguy, potrà trascorrere del tempo libero tra una missione e l’altra all’interno di un hub ad esso dedicato.

Durante il panel dedicato, il Game Director Marty Stratton ha esclamato alla folla: “Dovremmo parlare dell’Hub? In un certo senso, vedrete come il vostro eroe trascorre il suo tempo libero ma imparerete molto su di lui attraverso il gioco, se cercherete e farete attenzione a quello che abbiamo in serbo per voi“.

Stando inoltre alle parole di Hugo Martin, all’interno dell’Hub di DOOM Eternal, vedremo il nostro Doom Slayer privo della sua iconica corazza, affermando che “ne abbiamo discusso a lungo. Sapete, non è un tipo che beve proteine per mettere sù muscoli, ci riesce tranquillamente strappando e lacerando le carni putride di demoni per tutto il tempo e si diverte un mondo a farlo”.

Ricordiamo che potrete sbudellare e spargere carni demoniache a partire dal 22 novembre di quest’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.