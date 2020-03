DOOM Eternal, dei fan riescono a giocarci in terza persona

Come spesso accade quando viene rilasciato un titolo di una particolare importanza modder e fan vari si mettono subito al lavoro, alla ricerca di qualche sistema per scoprire i segreti di tale opera e crearne qualche peculiarissima modifica. Visto il suo grandissimo successo non poteva ovviamente sottrarsi a tale trattamento l’ultimo ed apprezzatissimo DOOM Eternal.

Dei fan del titolo di id Software sono infatti riusciti nientepopodimeno che a scardinare le dinamiche chiave di DOOM Eternal, rimuovendo l’iconica visuale in prima persona e proponendolo in un’inedita e stranissima versione in terza persona. Potete osservare i peculiari risultati ottenuti in azione comodamente qui sotto.

Come facilmente osservabile il tutto funziona decisamente bene, ma DOOM Eternal sembra perdere molta della sua magia con questa inedita visuale. Il dinamismo della prima persona e il relativo senso di frenesia vengono infatti meno e, non essendo ovviamente stati ottimizzati, i comportamenti e le animazioni del DOOM guy sono decisamente legnosi. Nonostante tutto ciò resta comunque decisamente notevole il grande lavoro fatto. Autori di tale mod è la celebre The FearLess Cheat Engine community, che ci ha già regalato numerose altre piccole perle nel corso del tempo.

DOOM Eternal è un vero e proprio capolavoro, soprattutto in prima persona. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “DOOM Eternal è la quintessenza dello sparatutto, un nuovo punto di partenza per il genere e un chiaro candidato al gioco dell’anno 2020. Mai un’incertezza, mai un dubbio, il gioco id Software e Bethesda convince e stupisce dall’inizio alla fine, offrendo al giocatore decine di ore di contenuti, evolvendo il precedente capitolo in un prodotto praticamente quasi perfetto, dove gameplay, level design, colonna sonora si uniscono in un connubio qualitativo sorprendente. ”