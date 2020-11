DOOM Eternal in arrivo su Nintendo Switch, data di uscita svelata

DOOM Eternal è probabilmente l’FPS di questa generazione, il sequel dell’acclamato primo capitolo rilasciato nel 2016 e sviluppato da id Software è riuscito a farsi strada a suon di metal e distruzione di massa. Questo gli ha permesso di aggiudicarsi una nomination come “miglior gioco dell’anno” ai prossimi Game Awards in programma tra pochi giorni. Sono passati ormai quasi 7 mesi dal lancio su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia ma lo sparatutto in prima persona è ancora oggi uno dei più giocati ed acclamati, per questo Bethesda ha voluto svelare in queste ore la data di uscita di DOOM Eternal sulla console ibrida targata Nintendo.

È tutto vero, DOOM Eternal uscirà per Nintendo Switch il prossimo 8 dicembre, tra pochissimi giorni. L’annuncio ufficiale è avvenuto sulla pagina Twitter dell’azienda ora di proprietà di Microsoft. Lo scorso settembre Marty Stratton aveva dichiarato che i lavori sulla console ibrida erano a buon punto e quindi non c’era nulla di cui preoccuparsi. In effetti aveva ragione visto che poco più di due mesi dopo è stata ufficializzata la data di uscita. Qui di seguito potete ammirare il trailer postato.

DOOM Eternal arrives on the Nintendo Switch eShop on 12.08.2020. Conquer demons on the go with optional gyroscopic aiming. pic.twitter.com/Te4sK4bZph — Bethesda (@bethesda) November 30, 2020

Grazie alla collaborazione con Panic Button, studio che ha già lavorato con loro realizzando la versione per Nintendo Switch del precedente capitolo, DOOM, i giocatori potranno affrontare la campagna singolo giocatore dove più gli aggrada, grazie alla portabilità della console made by Nintendo. Inoltre sarà presente anche la modalità multiplayer che tanto abbiamo conosciuto in questi mesi. DOOM Eternal sarà scaricabile dallo store Nintendo e-shop dal prossimo 8 dicembre, per coloro che se lo stessero chiedendo non sarà disponibile una versione retail, al momento.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocherete DOOM Eternal su Nintendo Switch?