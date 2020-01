DOOM Eternal: rivelata la longevità della campagna

In questi ultimi giorni si è tornati prepotentemente a parlare di DOOM Eternal, e il rilascio del nuovo trailer ha mostrato i muscoli della nuova creatura di id Software. La casa di sviluppo texana ha dichiarato che si tratterà di un titolo grandioso, il migliore su cui abbiano mai lavorato da sempre, e nelle scorse ore alcuni sviluppatori si sono sbilanciati andando a parlare più nel dettaglio riguardo a quello che i giocatori si dovranno aspettare dal titolo.

Durante una recente intervista rilasciata alla redazione di GameSpot, il direttore creativo di DOOM Eternal, Hugo Martin si è voluto concentrare sulla longevità della campagna del gioco, affermando che andrà a durare più di 22 ore. “Siamo intenzionati a coinvolgere i giocatori dall’inizio alla fine. Si tratta di un gioco di oltre 22 ore. Chi ha partecipato alle anteprime giocando le prime 3 ore, ha visto più in questi due o tre livelli di questo gioco di quanto non abbiano fatto in tutto DOOM del 2016, senza dubbio.”

Sembra quindi che DOOM Eternal sarà un vero parco giochi della distruzione e del massacro per i giocatori, e sarà capace di tenere il divertimento sempre a un livello altissimo tra sezioni sparattutto, di esplorazione e di platforming. Inoltre, i giocatori avranno diversi segreti da sbloccare e sfide facoltative con cui cimentarsi, senza farsi ovviamente mancare i potenziamenti per armature, armi e costumi alternativi da sbloccare.

C’è molto da fare all’interno del nuovo capitolo della saga di DOOM, ma c’è ancora un pò di tempo da aspettare per mettere il casco del DOOM Guy e andare a fare incetta di demoni. DOOM Eternal sarà disponibile dal prossimo 20 marzo sulle piattaforma: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Bethesda Launcher). Siete soddisfatti della longevità di DOOM Eternal?