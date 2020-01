DOOM Eternal: ecco le migliorie rese possibili dal rimando

DOOM Eternal arriverà tra circa due mesi e tutti i fan non vedono l’ora di mettere le mani sulle brutali avventure del DOOM Slayer. L’attesa non è poi così lunga, ma sarebbe potuta essere ben più breve visto che il gioco sarebbe dovuto uscire lo scorso autunno. Il rimando (termine che questo gennaio abbiamo imparato a conoscere molto bene, vero?) è però servito per rendere il gioco migliore.

Non si tratta della classica frase da marketing. Stratton, executive producer, ha infatti affermato che si tratta “del miglior gioco che abbiamo mai creato. Non penso che l’avrei detto se non avessimo avuto del tempo extra. Il gioco era pronto, non abbiamo aggiunto nulla ma il rimando ci ha permesso di correggere una tonnellata di bug.”

“Ci ha permesso di ripulire il gioco, potenziare la struttura e fare una serie di test con persone esterne. Abbiamo fatto un paio di sessioni aggiuntive di questi test e questo ci ha permesso di inserire un paio di cose nel gioco, del tipo bilanciamenti ed eliminazioni di potenziali exploit.” Ovviamente il team ha lavorato duramente per cercare di rispettare la data iniziale, anche alle volte sottoponendosi a sessioni di crunch. Il rimando “toglie un po’ di pressione ma alla fine ci ritroviamo a lavorare ancora più duramente”.

DOOM Eternal, vi ricordiamo, arriverà anche su Nintendo Switch ma, dopo l’annuncio del rimando di tutte le versioni, tale edizione non ha più una data di uscita precisa. Sappiamo solo che “non è ridicolmente lontana. Panic Button ci sta lavorando duramente. Non penso che le persone saranno troppo deluse.”

Se volete sapere cosa si prova a giocare alla nuova opera di id Sofware, allora leggete la nostra nuova anteprima realizzata dopo un test da ben tre ore.