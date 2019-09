DOOM Eternal sarà giocabile alla Milan Games Week 2019

DOOM Eternal sarà presente alla Milan Games Week 2019 con ben dieci postazioni per provarlo con mano prima del rilascio ufficiale a novembre.

Bethesda ha annunciato ufficialmente che sarà presente alla Milan Games Week 2019 (precisamente nel padiglione 12). La fiera meneghina, giunta alla sua nona edizione, avrà luogo dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Si tratta di un’occasione unica per i fan di Bethesda e di id Software per poter provare con mano uno dei giochi più attesi di questa stagione: DOOM Eternal.

Per la prima volta sul suolo italiano, lo sparatutto in uscita su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia sarà giocabile. Sarà possibile testare l’opera grazie a dieci postazioni targate ASUS Repubblic of Gamers che garantiranno un’esperienza unica. Non dobbiamo dimenticarci, inoltre, che siamo nell’anno del 25esimo anniversario di DOOM: proprio per questo, sarà possibile accedere a un’area dedicata alle photo opportunities, dove indosseremo l’iconico elmo del DOOM Slayer e prenderemo possesso delle sue armi. Inoltre, ci sarà una sezione dedicata la merchandising di DOOM, per accaparrarvi qualche oggetto unico dedicato alla vostra serie preferita. Infine, potrete anche incontrare dal vivo alcuni membri del team community italiano di Bethesda.

DOOM Eternal è il seguito di DOOM (2016) e, grazie l’estrema velocità e potenza del DOOM Slayer, potremo combattere ondate di demoni infernali (sia già noti che nuovi) in prima persona. Il gioco è basato sul motore grafico idTech 7 ed è arricchito dalla colonna sonora composta da Mick Gordon.

Diteci, sfrutterete questa occasione per provare con mano il gioco prima del suo rilascio nel mese il 22 novembre?