DOOM Eternal: il multiplayer sarà bello quanto il singleplayer

Per il comparto multiplayer di DOOM Eternal, il grado di soddisfazione sarà questa volta simile alla campagna single player. Parola degli sviluppatori.

Il reboot del 2016 di DOOM è senza dubbio uno dei migliori sparatutto dell’ultimo decennio, ma mentre la sua campagna per giocatore singolo è un tripudio di brutali smembramenti e frenetici scontri a fuoco, la sua componente multiplayer offre un’esperienza competitiva molto più tradizionale che non riesce a sfruttare ai massimi livelli i punti di forza unici del titolo. Secondo gli sviluppatori, questo in DOOM Eternal non accadrà.

“Con DOOM abbiamo imparato che id Software deve guidare e non seguire quando si tratta di game design“, ha detto l’executive producer Marty Stratton. “Nella campagna penso che abbiamo imposto le nostre idee, ma con il multiplayer ci siamo limitati a seguire gli altri. I fan e la critica lo hanno notato: si trattava di una buona modalità, divertente da giocare ma non necessariamente originale“.

A prendere la parola è stato anche il creative director Hugo Martin che ha affermato: “Stavolta, però, vogliamo davvero che anche l’online abbia il feeling di DOOM. Abbiamo preso il DNA di quel gameplay dinamico e l’abbiamo trasposto in un ambito competitivo. [..] Quando avevamo uno Slayer sul campo di battaglia e gli utenti a controllare i demoni sembra davvero fantastico. Preferiamo offrire un’unica esperienza molto rifinita e coinvolgente piuttosto che un milione di modalità differenti, che è poi un’altra delle cose che abbiamo fatto con DOOM [..] Con DOOM non abbiamo incluso un’esperienza multiplayer in cui i giocatori potessero controllare lo Slayer, niente che potesse avvicinarsi alle meccaniche della campagna in single player, ed è questo il punto: sembrava che l’online fosse un contenuto superfluo, mentre DOOM Eternal risponderà alle loro esigenze“.

Ricordiamo che l’uscita di DOOM Eternal è fissata per il 22 novembre 2019 su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Stadia.