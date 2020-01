DOOM Eternal: la versione Nintendo Switch ha bisogno di più tempo

Dopo esser stato rimandato DOOM Eternal è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer ricco di gameplay e di scene altamente distruttive, e possiamo dire con certezza che l’averne posticipato la data di uscita ha fatto bene alla creatura di id Software. Nonostante il titolo stia per arrivare sul mercato il prossimo 20 marzo, non si hanno ancora notizie precise su quando potranno mettere le mani sul gioco anche i possessori di Nintendo Switch.

Sebbene non abbiamo ancora una data di rilascio ufficiale per il ritorno del DOOM Guy sull’ibrida di Nintendo, in una recente intervista, Marty Stratton di id Software ha parlato di come la versione Switch stia richiedendo più tempo, affinché lo i ragazzi di Panic Button possano raffinare maggiormente il porting.

Nello specifico le parole di Stratton a tal proposito sono state le seguenti: “Uscirà un pò più tardi rispetto alle versioni console e PC, perché vogliamo prima finire il gioco su quelle piattaforme e poi passare il tutto a Panic Button dando il tempo necessario per effettuare i perfezionamenti sulla versione Switch. Non ci sarà un grande ritardo, ma non abbiamo ancora annunciato alcun periodo di uscita, ma i Panic Button sono dei partner fantastici. Sono dei maestri su quella console.”

Come dichiarato dallo stesso Stratton, non è previsto un ritardo enorme per l’arrivo di DOOM Eternal su Nintendo Switch. Oltre a ciò li sviluppatori di id Software ha voluto rassicurare i fan di DOOM dichiarando che il nuovo gioco su Switch avrebbe raggiunto la qualità da loro ricercata. “Giocare a DOOM Eternal su Switch dall’inizio alla fine è stata una delle mie esperienze preferite. Avere il gioco a disposizione su un dispositivo portatile è fenomenale. Siamo molto intransigenti nel portarlo su Switch e i ragazzi di Panic Button sono davvero su un ottimo percorso.” Siete impazienti di conoscere quando potrete mettere le mani sul prossimo DOOM anche su Nintendo Switch?