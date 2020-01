DOOM Eternal dice no alle microtransazioni, è ufficiale

Il nuovo decennio videoludico non si è sicuramente aperto in una maniera proprio dignitosa. Come ben saprete ormai, nelle prime settimane di questo 2020 svariate opere sono state rimandate lasciando un vuoto non indifferente. Tuttavia, durante il mese di marzo le varie mancanze videoludiche verranno in parte colmate da un certo DOOM Eternal. La futura opera dei id Software (che inizialmente doveva uscire durante il mese di Novembre 2019) si prepara ad arrivare sulle nostre console portando ancora una volta caos e distruzione.

Già dalle primissime immagini, DOOM Eternal sembra promettere un’esperienza di gioco più che valida, modificando ed migliorando ogni singolo dettaglio del titolo uscito nel 2016. Tuttavia, viste le recente “mosse” attuate dal publisher Bethesda, tantissimi giocatori hanno iniziato a chiedersi se questo capitolo di DOOM presenterà al suo interno microtransazioni (o qualsiasi tipo di acquisti in game). Per chiarire questa situazione (e tranquillizzare i fan), il game director Hugo Martin ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione a riguardo.

Stando a Martin, il futuro DOOM Eternal sarà assente di qualsiasi tipo di microtransazione e ogni singolo contenuto presente nel gioco sarà sbloccabile semplicemente giocando. “Nessuno dei contenuti sbloccabili presenti in DOOM avrà un impatto sulle abilità o sul gameplay. Il nostro gioco non è un free-to-play o un giochino mobile, ma un titolo tripla A venduto a 60 dollari. Vogliamo offrire ai giocatori un’esperienza completa, senza dover inserire un shop all’interno del gioco!”

Queste parole di Hugo Martin sicuramente porteranno la gioia a svariati giocatori (specialmente a coloro che odiano certe mosse di marketing). Fa sicuramente piacere sentire che un futuro gioco tripla A offrirà l’esperienza completa sul disco, senza “nascondere” i suoi contenuti dietro a dei paywall. Vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile dal prossimo 20 Marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC. In futuro arriverà anche una versione per Nintendo Switch!