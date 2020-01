DOOM Eternal: “Inceneriamo l’Inferno” con il nuovo trailer

Come promesso ieri tramite Twitter, è finalmente arrivato il nuovo trailer di DOOM Eternal, il gioco di id Software. Lo sparatutto è estremamente atteso dal pubblico di tutto il mondo e finalmente possiamo vedere qualche nuova sequenza narrativa e di gameplay con il filmato rilasciato tramite Twitch e poi condiviso anche su YouTube dal canale ufficiale.

Il filmato mostra la Terra del futuro invasa dalle orde demoniache e, come dice la voce narrante, contro il più grande male mai visto viene inviato un solo uomo: il DOOM Slayer. Il filmato ci permette di vedere una serie di sequenze ricche d’azione dove il personaggio fa a pezzi vari demoni, in un tripudio di distruzione.

DOOM Eternal è apparso all’interno di più di 350 liste dei giochi più attesi per quest’anno e ha anche ottenuto il premio come miglior gioco PC e miglior gioco d’azione all’E3 2019. L’opera di id Software sarebbe dovuta arrivare lo scorso autunno ma il team ha preferito prendersi qualche mese aggiuntivo per perfezionare la componente single player e quella multigiocatore.

Prenotando il gioco otterremo la versione digitale di DOOM 64 e il Pacchetto Rip and Tear per DOOM Eternal che contiene la Skin Doot Revenant, il livello Master Bonus per la campagna e la skin arma “Flashback” per il fucile a pompa. Nel gioco troveremo anche nuovi nemici come il Marauder e il Gladiatore, oltre a nuove uccisioni epiche e armi devastanti.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Sarà rilasciata una versione Nintendo Switch in un secondo momento.