DOOM Eternal: è possibile ottenere un’arma eliminata dal gioco

DOOM Eternal è uscito da ormai un settimana, e gli appassionati hanno già imparato a dilaniare i demoni con ogni tipo di arma che si può trovare all’interno del titolo. L’FPS di id Software però ha nascosto fino a questo momento un’arma molto classica per lo sparatutto e già presente nel reboot di DOOM datato 2016. Parliamo della pistola, ben presente nelle fasi di sviluppo del gioco, ma eliminata poi nella versione finale arrivata sul mercato.

Stando a un utente però, ci sarebbe un modo per ottenere la pistola anche in DOOM Eternal, dato che l’arma è rimasta all’interno del codice del gioco. Dave Oshry ha postato un video sul proprio profilo Twitter dove viene mostrato il metodo di ottenimento della pistola anche nell’ultimo capitolo dell’FPS di id Software.

You've probably heard by now that DOOM Eternal originally had a pistol and YES it's still in the game and accessible via console commands (with Cheat Engine)

I've heard it was scrapped because it didn't really fit the combat flow.

Still pretty sweet looking. pic.twitter.com/FZFmrhQwCB

— Dave Eternal (@DaveOshry) March 26, 2020