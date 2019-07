DOOM Eternal: ecco le novità del QuakeCon 2019, Battlemode svelata

DOOM Eternal si è mostrato durante il QuakeCon 2019: ecco tutte le novità sul multiplayer del nuovo capitolo sviluppato da id Software.

Come era stato promesso, Bethesda e id Software hanno svelato per la prima volta una vera sequenza di gameplay dedicata alla nuova modalità multigiocatore di DOOM Eternal. Stiamo parlando di Battlemode e l’occasione è stata il QuakeCon 2019. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Battlemode va a sostituire la poco apprezza modalità multiplayer del primo DOOM del 2016. Si tratta di uno scontro 2 vs 1 nel quale un giocatore interpreta un DOOM Slayer completamente armato che deve fronteggiare due avversari che utilizzano un demone. I demoni, singolarmente, sono molto più deboli dello Slayer, ma hanno varie armi con le quali possono dominare l’avversario: è però necessario che lavorino in coppia.

Ogni demone ha le proprie capacità uniche, sia in termini di movimento che di armi a disposizione. Si passa da demoni agili e creature enormi con una potenza di fuoco devastante. Per ora sono stati svelati cinque demoni utilizzabili nella Battlemode, ma è ce ne saranno altri da svelare. Inoltre, dopo il lancio saranno rilasciati nuovi demoni, in formato completamente gratuito.

Da quanto abbiamo visto e da quanto è stato detto, l’obbiettivo della Battlemode è dare al giocatore che interpreta lo Slayer lo stesso feeling della campagna single player. Le mappe sono inoltre pensate per permettere allo Slayer di muoversi continuamente in aria, così da evitare più facilmente gli avversari. Scendere a terra è però necessario, per recuperare salute e munizioni (anche eliminando nemici semplici controllati dall’IA ed evocati dai due demoni “umani”). Una volta eliminato uno dei due demoni, si hanno poco tempo per eliminare anche il secondo per poter vincere: se si fallisce, il primo abbattuto si rigenera con il 50% della salute.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 22 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.