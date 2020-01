DOOM Eternal: ecco quando arriverà il nuovo trailer

DOOM Eternal è uno dei giochi più attesi dai fan di tutto il mondo. Purtroppo, l’opera era attesa per la fine del 2019, ma gli sviluppatori hanno preferito prendersi qualche mese aggiuntivo e rimandare il rilascio ai primi tempi del 2020. Mancano ancora un paio di mesi circa prima dell’arrivo del gioco, ma nel frattempo possiamo soddisfare la nostra voglia di distruzione demoniaca con un nuovo trailer, annunciato da Bethesda stessa tramite il proprio account Twitter ufficiale.

Come potete vedere qui sotto, infatti, è stato annunciato che sarà rilasciato un nuovo trailer di DOOM Eternal domani, alle 18.30 (ora italiana). Il conto alla rovescia per vedere il filmato su Twitch, secondo quanto segnalato, inizierà un’ora e mezza prima, ovvero alle 17.00. Non è chiaro in che modo occuperà il conto alla rovescia: potrebbe essere letteralmente una scherma che con un countdown, oppure potrebbe esserci un intervento degli sviluppatori, con una serie di vecchi trailer in successione.

Official Trailer 2 for DOOM Eternal arrives tomorrow at 12:30pm ET.

The countdown begins tomorrow at 11am ET: https://t.co/HUhnayk1M1 pic.twitter.com/G7z6NOKWgO — Bethesda (@bethesda) January 13, 2020

Ora non ci rimane altro da fare se non attendere il nuovo trailer di DOOM Eternal. Probabilmente potremo vedere una serie di sequenze di gameplay. Vi ricordiamo che il precedente capitolo è stato rilasciato nel 2016. Eternal, oltre alll’ovvio single player, conterrà una modalità multigiocatore ma non in un classico formato deathmatch, per un buon motivo.

Diteci, cosa ne pensate di DOOM Eternal? Vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Potete leggere la nostra anteprima, della versione provata al QuakeCon, a questo indirizzo.