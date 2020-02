DOOM Eternal: id Software garantisce un ricco supporto post lancio

Quando nel 2016 tornò sul mercato la saga di DOOM, id Software riuscì a modernizzare e revitalizzare uno dei franchise più iconici della storia del videogioco. Ad oggi, ci troviamo invece a poco più di un mese di distanza dal rilascio di DOOM Eternal, il titolo che promette di affinare ancor di più il già ottimo lavoro svolto dal team texano quattro anni fa. Una sostanziale differenza col titolo precedente sarà il supporto post lancio, che a detta dello studio di sviluppo sarà più ricco rispetto a DOOM (2016).

A parlarne è stato il co-direttore di DOOM Eternal Marty Stratton, che ai microfoni di Xbox Official Magazine ha affermato che id Software darà ai giocatori un supporto post lancio che durerà per molto tempo. Stratton ha accennato anche ai nuovi contenuti che verranno inseriti come delle aggiunte nella modalità Battaglia e DLC per giocatore singolo.

Nel dettaglio Stratton ha voluto ammettere ciò che segue: “vediamo centinaia di migliaia di giocatori che continuano a giocare a DOOM (2016) e non abbiamo più rilasciato nulla per loro. Hanno chiesto più DLC, hanno chiesto più modalità di gioco ma noi siamo entrati subito nel vivo dello sviluppo di DOOM Eternal e non abbiamo più dato loro nessun contenuto. Quindi sono davvero entusiasta dei contenuti che proporremo per DOOM Eternal, vogliamo dare la possibilità ai giocatori di tornare a giocare anche dopo il lancio.”

Vi ricordiamo che DOOM Eternal è atteso per il prossimo 20 marzo sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Bethesda Launcher), mentre la versione per Nintendo Switch non ha ancora una data di uscita specificata. Cosa ne pensate delle parole di Stratton? Siete felici della decisione di id Software riguardo al supporto post lancio?