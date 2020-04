DOOM Eternal: uno speedrunner segna un nuovo record mondiale

DOOM Eternal dopo essere approdato sul mercato videoludico il 20 di marzo ha riscontrato un particolare successo tra gli amanti degli sparatutto, tanto da trasformarsi in queste settimane in un banco di prova per tutti i Doomguy, desiderosi di applicare le loro doti da speedrunner.

L’iconico sparatutto di casa Bethesda, una settimana fa è stato portato a termine da uno speedrunner in meno di un ora, grazie all’utilizzo di molteplici exploit e trucchi per oltrepassare alcuni limiti della mappa in modo da portarlo ai titoli di coda in pochissimo tempo. Inoltre, giocatore ha deciso di affrontare DOOM Eternal a difficoltà facile appunto per riuscire a finirlo esattamente a 57:48 minuti.

Il DOOM Slayer è tornato più cattivo che mai.

Quest’oggi un nuovo utente, noto come Distortion2, ha postato direttamente sul suo canale YouTube il video in cui infrange il record del giocatore precedente, arrivando ad ultimarlo in meno di mezz’ora circa, un’impresa che ha davvero dell’incredibile. Il filmato è possibile visionarlo nell’articolo. DOOM Eternal a poche settimane dal suo arrivo si sta dimostrando un capitolo davvero eccezionale sotto ogni aspetto, tanto da essere fonte di sfide per chiunque voglia cimentarsi con l’FPS demoniaco firmato id Software.

Tra le tante imprese, ce chi è riuscito a completare il titolo grazie all’Adaptive Controller di Xbox, utilizzato da un utente disabile che dopo averlo portato a termine ha deciso di inziarlo una seconda volta nella difficoltà incubo. Il ragazzo, in merito a questa decisione ha pubblicato un post su Facebook dove testimoniava che per questa challenge gli servirà molto più di tempo, ma che lo farà per la scienza. In seguito alla pubblicazione del post, Hugo Martin, il direttore creativo di DOOM Eternal ha commentato: “Sei davvero uno SLAYER! RISPETTO!”.

DOOM Eternal è ora disponibile sul mercato, per tanto nel caso non aveste ancora avuto modo di poterlo provare vi invitiamo a farlo quanto prima. Inoltre sapevate che l’opera ha segnato un nuovo record di vendite per l’intero franchise della saga?