DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2: trailer e data di uscita del DLC

DOOM Eternal è stato molto probabilmente lo sparatutto in prima persona più incredibile della scorsa generazione. Il seguito dell’acclamato titolo sviluppato da id Software è riuscito a migliorarsi ulteriormente e, anche se non si è portato a casa nessun premio agli scorsi Game Awards, risulta essere tutt’ora amato da una folta community. Il team, proprio in queste ore, ha rilasciato il trailer della seconda parte del DLC The Ancient Gods in arrivo nella giornata di domani.

Parliamoci chiaro, il trailer, che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia, risulta essere incredibile a livello visivo. Il compito sarà quello di chiudere l’arco narrativo iniziato con la precedente espansione. Si aggiungeranno una serie di nuovi Demoni da far fuori con un arsenale di armi vario ed incredibile. A distanza quindi di un anno dall’uscita della prima parte, potrete tornare a vestire i panni del DOOM Slayer in questa pazzesca espansione che dimostra quanto amore c’è stato nello sviluppo.

DOOM Eternal è stato rilasciato recentemente anche su Nintendo Switch con un porting davvero lodevole. Ricordiamo che l’aggiornamento per le console next gen è in programma nel corso del 2021, anche se ad oggi non è stata rivelata una vera e propria data precisa. Il gioco è incluso anche su Xbox Game Pass, quindi se non lo avete mai provato questo è il momento buono per farlo.

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two | Official Trailer Experience the epic conclusion to the DOOM Slayer’s saga – Available March 18th, 2021 – Out Tomorrow!! pic.twitter.com/t3kdMbpEuP — Idle Sloth ☘️ (@IdleSloth84) March 17, 2021

Nuove sfide vi attendono in questo nuovo DLC che ricordiamo uscire domani 18 marzo. Il filmato propone un epilogo da capogiro e decisamente esplosivo, un po’ come lo è tutto DOOM Eternal. In attesa di ulteriori informazioni e novità riguardanti questo incredibile sparatutto in prima persona, vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Il titolo è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.