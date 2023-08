Doom è famoso per molti motivi e il fatto che sia stato fatto girare su praticamente qualsiasi cosa è indubbiamente uno di questi. Stavolta, grazie all’ausilio di un Raspberry Pi RP2040, Bob di TheKeebProject è riuscito a eseguirlo su un keycap personalizzato.

Il progetto ruota intorno a una PCB personalizzato, abbastanza piccolo da entrare all’interno di un keycap, che ospita un microprocessore RP2040. Il sistema è dotato di una porta USB per l’alimentazione ed è sigillato con della resina trasparente ed è in grado di eseguire senza problemi una versione personalizzata di un port di Doom per RP2040 già esistente, creato in origine da Graham Sanderson. Bob ha dovuto fare alcune modifiche per inserire il supporto per i moduli SPI e I2C.

Credit: TheKeebPorject

L’obiettivo del progetto è emulare Doom con il maggior numero possibile di funzioni originali: suono stereo, multiplayer abilitato, salvataggio e caricamento delle partite e risoluzione 320 x 200 pixel.

Il progetto è open source, quindi a disposizione di chiunque voglia replicarlo, o semplicemente saperne di più esaminandolo più nel dettaglio. Anche il codice del porting originale per RP2040 è liberamente consultabile direttamente sulla pagina GitHub del progetto.

Bob ha condiviso un video che dimostra il funzionamento del suo progetto su Instagram. È comodo giocare a Doom su un keycap? Probabilmente no. È affascinante? Assolutamente sì.