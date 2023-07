Era il lontano 1990 quando tre giovani talenti, John Romero, John Carmack e Tom Hall, lavoravano presso la software house Softdisk in Louisiana. Fu lì che si conobbero, strinsero amicizia e dove nacque l’idea che avrebbe cambiato il panorama dei videogiochi per sempre. Il fondatore di id Software, John Romero, ha condiviso i dettagli di questa avventura nel suo libro autobiografico, disponibile a partire da oggi, “Doom Guy: Life in First Person”, di cui The Verge ha recentemente pubblicato un estratto.

La scintilla che accese il desiderio di indipendenza nel trio fu un prototipo di un gioco chiamato “Dangerous Dave in Copyright Infringement”, realizzato da John Carmack. Questo prototipo fece scattare la molla del voler creare creare una versione per PC di Super Mario Bros. 3, sfruttando lo splendido motore grafico realizzato proprio da Carmack.

Va ricordato che all’epoca i computer faticavano a gestire lo scrolling dello schermo in modo fluido, portando numerose produzioni a presentare quel cambio di inquadratura a scorrimento laterale fra uno scenario e l’altro, motivo per il quale il fatto che il motore di Carmack garantisse uno scrolling fluido, era un mezzo miracolo per quegli anni. Romero descrive le emozioni che provò in quel momento con grande precisione nel suo libro, paragonandole alle emozioni che provò in sala quando, nel primo Star Wars il Millennium Falcon, viaggiava nell’iperspazio, e le stelle si allungavano intorno alla navicella.

Da quell’entusiasmante visione, Romero iniziò a considerare seriamente l’idea di lasciare Softdisk e formare una propria compagnia, insieme a Carmack e Hall, per sviluppare giochi per PC. Il resto, come si suol dire, è storia: un’avventura che li portò a creare una demo per Nintendo, con l’obiettivo di realizzare una conversione di Super Mario Bros. 3 per PC; il successivo rifiuto del Colosso Di Kyoto, con tutte le conseguenze che ne derivarono, e la nascita di alcune fra le IP più importanti della storia del videogioco moderno. Nel libro di Romero, disponibile da oggi, 18 luglio 2023, nella sola lingua Inglese, si potranno rivivere tutti i passaggi di questa incredibile storia.

L’incredibile intuizione di Romero, Carmack e Hall ha aperto la strada a una nuova era dei videogiochi su PC, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’industria videoludica e portando id Software a essere considerata come una delle software house più importanti dell’intero panorama videoludico.