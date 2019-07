DOOM: primi tre capitoli disponibili su PS4, Xbox One, Switch, iOS e Android

DOOM, DOOM 2 e DOOM arrivano su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Mentre i primi due capitoli approdano ora su iOS e Android.

Avevamo già notato qualche avvisaglia, ma ora è ufficiale: sul palco del QuakeCon 2019, gli sviluppatori di DOOM Eternal hanno confermato che DOOM, DOOM 2 e DOOM 3 sono ora disponibili anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vediamo precisamente costo e contenuto dei singoli capitoli.

Il primo capitolo costa 4.99€ e contiene:

L’espansione Episodio IV: Thy Flesh Consumed, con 9 livelli aggiuntivi ricchi di azione

Modalità deathmatch a 4 giocatori in locale

Modalità cooperativa a 4 giocatori in locale

Il secondo costa 4.99€ e contiene:

The Master Levels (20 livelli aggiuntivi creati dalla community e supervisionati dagli sviluppatori)

Modalità multigiocatore a 4 giocatori in locale

Modalità cooperativa a 4 giocatori in locale

Il terzo costa invece 9.99€ e include le espansioni Resurrection of Evil e The Lost Missions.

Pubblicato per la prima volta nel 1993, DOOM ha introdotto milioni di giocatori all’azione adrenalinica, coinvolgente e ammazza-demoni che ha reso famosa l’intera serie. Rivivi la nascita del primo sparatutto in soggettiva e scopri l’emozione di sterminare i demoni che ha reso popolare questo genere videoludico.

Inoltre, i primi due capitoli sono disponibili anche per dispositivi mobile: sia per iOS che per Android. Diteci, cosa ne pensate di questi porting? Non vedevate l’ora di poter giocare al classico DOOM su console e su mobile?