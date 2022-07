Tra i titoli che più di tutti sono stati amati dai modder c’è sicuramente DOOM che nonostante gli anni sulle spalle continua ad arricchirsi di nuovi contenuti. Solo poche settimane fa vi abbiamo parlato della possibilità di giocare al titolo di id Software all’interno del titolo stesso. Adesso, invece, c’è una nuova mod per nostalgici che fondamentalmente trasforma l’iconico gioco FPS nell’ancora più iconico gioco arcade Pac-Man.

La mod è completa di decorazioni familiari come pallini e labirinti, ma anche camere che ricordano quelle di Portal e una villa simile a Resident Evil. Una delle cose più belle della community di DOOM, infatti, è quando i modder tentano di replicare altri giochi classici all’interno dell’archetipo FPS. I titoli ricreati all’interno del gioco sono veramente tantissimi e dai generi più vari. Uno degli esempi più interessanti è quello in versione Mortal Kombat.

Ora è il turno di Pac-Man. L’ultimo aggiornamento per la mod chiamata Pac-Man DOOM è ora disponibile con una miriade di correzioni e dovrebbe essere l’ultima versione prima dell’update finale, che è previsto per la fine di agosto, secondo il modder Peccatum Mihzamiz. L’aggiornamento ha temporaneamente spinto la mod di Pac-Man alla cinquantesima posizione tra le mod più popolari su ModDB per questa settimana. Si tratta di un risultato decisamente rilevante se consideriamo che il database contiene circa 50.000 elementi al suo interno.

L’obiettivo di questa mod è sconfiggere nemici simili a quelli presenti in DOOM, ma anche raccogliere pac-pellet e power-up fluttuanti in un ambiente simile a un labirinto. È qualcosa nella quale il titolo di id Software riesce piuttosto bene. La mod contiene dodici mappe realizzate da diversi creatori con temi piuttosto variegati. Tra gli scenari, infatti, sono inclusi livelli ispirati a Portal e Resident Evil. Nella pagina ufficiale della mod troverete svariate ulteriori informazioni e screen sul contenuto.