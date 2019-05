DOOM Sigil: annunciata la data di uscita della megawad gratuita

DOOM Sigil sarà presto disponibile gratuitamente per tutti i giocatori: ecco quando potrete effettuare il download della megawad di Romero.

DOOM è uno dei più grandi giochi della storia dei videogame e il suo creatore, John Romero, è nei cuori di molti appassionati. Pur avendo sulle spalle molti anni, è ancora un titolo attuale e apprezzato dagli appassionati: a breve, tutti loro avranno modo di rivivere le stesse emozioni con un “nuovo” DOOM. Parliamo di DOOM Sigil, la megawad gratuita creata da Romero in persona.

DOOM Sigil è il successore spirituale del quarto episodio di DOOM e riprende esattamente da dove il titolo originale si era interrotto. Questa megawad conterrà nove livelli single-player e nove livelli deathmatch.

Romero ha affermato: “Volevo che i livelli dessero la sensazione di appartenere al gioco originale come se fossero un vero quinto episodio. Ci sono più dettagli nei livelli rispetto agli episodi 1-4, ma non molti di più. Credo che le persone che giocheranno a DOOM Sigil riconosceranno il mio stile di design, ma vedranno anche cose nuove perché questo episodio non ha luogo in una base militare, ma all’Inferno: si tratta di qualcosa di nuovo per DOOM. C’è una stanza all’interno di E5M6 che è la più bella e interessante che io abbia mai creato in qualsiasi mappa.”

Per ora, le prime recensioni apparse in rete su DOOM Sigil sono altalenanti: alcuni hanno apprezzato questa megawad, mentre altri l’hanno trovata sottotono. In ogni caso, essendo completamente gratuita basterà scaricarla e provarla, per farsi una propria opinione. DOOM Sigil sarà disponibile per tutti a partire dal 31 maggio 2019. Diteci, voi la proverete? Oppure preferite titoli più moderni?