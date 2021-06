Doom torna sul Game Pass, l’annuncio arriverebbe oggi

Con la conferenza di Xbox e Bethesda ormai dietro l’angolo, molti giocatori sono in attesa di scoprire quali saranno le novità rivelate. Peraltro, è lecito avere aspettative per annunci riguardanti Xbox Game Pass, le cui ambizioni future sono sempre più alte e l’apprezzamento da parte degli utenti diventa ancor più positivo. Il fortunato servizio di Microsoft sarà inevitabilmente tra i protagonisti della conferenza, motivo per cui ci aspettiamo l’annuncio di molti altri titoli che entreranno a far parte del programma.

Molti dei giochi che sbarcheranno su Xbox Game Pass sono già stati confermati, ma sicuramente nelle prossime ore ne conosceremo molti altri. Destructoid ci segnala che una pagina italiana, chiamata Aggiornamenti Lumia, potrebbe aver fatto trapelare alcune slide della conferenza Xbox, svelando in anticipo l’aggiunta di ben tre giochi Bethesda sul catalogo del servizio. Doom (2016), The Evil Within 2 e Fallout 3 sarebbero così in dirittura d’arrivo su Xbox Game Pass.

Ad essere particolarmente simbolico e interessante è soprattutto la presenza di Doom, che farà il suo ritorno nel catalogo dopo molti mesi di assenza. Se Microsoft e Bethesda dovessero realmente rivelarne il ritorno del reboot di Doom, tutti i possessori di Xbox One, Xbox Series X|S e PC potranno finalmente tornare a giocare un titolo amatissimo, oltre che al suo ottimo comparto multiplayer online.

Come sempre vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze dato che non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft o Bethesda. Peraltro, restare connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità, dato che l’arrivo di questi quattro titoli sarà fatto probabilmente durante la conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase, che si terrà alle 19:00 di stasera. Non dimenticate di seguirci sul nostro canale YouTube per seguire con noi tutte le dirette streaming dedicate all’E3 2021.