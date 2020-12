DOOM Zero: Bethesda annuncia l’espansione gratis per DOOM e DOOM II

Gli appassionati dei primi due classici DOOM avranno di che gioire nella giornata odierna, dato che Bethesda ha da poco annunciato in via ufficiale l’arrivo di nuovi contenuti per il primi due capitoli dell’FPS usciti ai inizio anni ’90. La compagnia americana ha infatti annunciato DOOM Zero, quella che sarà una vere e propria nuova espansione sia per DOOM che per il suo sequel DOOM II.

Questa espansione, creata da Christopher Golden nel 2019, ora verrà inserita in via ufficiale all’interno delle ri-edizioni dei primi due grandi classici FPS. Entrando più nei dettagli di questo add-on, Doom Zero andrà ad aggiungere un gran numero di nuovi contenuti ai due giochi, inclusi nuovi percorsi all’interno dei livelli, nuovi tipi di nemici, nuovi boss, effetti sonori e molto altro, tutto questo in ben 32 livelli.

DOOM Zero è già scaricabile per tutti i possessori delle riedizioni di DOOM e DOOM II. Come viene sottolineato all’interno del sito ufficiale Slayerclub, questa espansione contenente i nuovi add.on è scaricabile gratuitamente dal menu principale dei giochi, e vi assicureranno una dose extra di azione adrenalinica garantita da oltre 25 anni di contenuti di eccellenza creati dalla community.

Dopo oltre 20 anni dalla sua uscita originale, DOOM continua ancora a stupire gli appassionati del genere FPS, offrendo ancora oggi tutta una serie di nuovi contenuti che rendono immortale uno dei capisaldi di tutta la storia del videogioco. L’occasione è quindi molto ghiotta, soprattutto perchè questa nuova espansione ricca di contenuti extra è ottenibile a costo zero una volta acquistate le riedizioni di DOOM e DOOM II. Cosa ne pensate di DOOM Zero? Siete pronti per tornare su due grandi classici del videogioco per gustarvi questi nuovi contenuti? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.